Un tacle de la tête puis un superbe geste de Vadis Odjidja : l’étonnant deuxième but de La Gantoise

La Gantoise réussit un début de match idéal à la Ghelamco Arena face aux Shamrock Rovers en Conference League. Les Buffalos ouvrent rapidement le score via Hugo Cuypers sur une action joliment construite. L’enchaînement qui conduit à la deuxième réalisation gantoise est plus surprenant.



Pressé par Cuyers, Daniel Cleary s’emmêle les pinceaux. Il perd l’équilibre et en désespoir de cause se jette tête la première pour contrer l’attaquant gantois. Malheureusement pour le défenseur irlandais, formé à Liverpool, le ballon revient dans les pieds de Vadis Odjidja. Le capitaine des Buffalos négocie parfaitement sa reprise acrobatique. Alan Mannus, le gardien du Shamrock, est battu pour la deuxième fois.



Peu importe l’action, pourvu qu’il y ait l’efficacité.