Un tableau de Monet aux enchères chez Christie’s

Près d’un siècle après sa mort, les toiles de Claude Monet atteignent encore des sommes folles aux enchères. "La Mare, effet de neige" ne devrait pas faire exception, en mai à New York.

En 60 ans de carrière, Monet a produit plus de 2000 tableaux dont certains se trouvent encore chez des propriétaires privés. "La Mare, effet de neige" est de ceux-là. Le peintre impressionniste a réalisé cette toile durant l’hiver 1874-1875 à Argenteuil. On y voit un paysage enneigé dans des tons bleu et blanc, contrastés par un trio de silhouettes traversant la scène.

Pour Anika Guntrum, du département d’art du XXe et XXIe siècle chez Christie's, ce tableau est "l’un des chefs-d’œuvre du mouvement impressionniste" : "La spontanéité et la liberté d’exécution dans le rendu de la lumière et de l’atmosphère constituent un véritable tour de force. Le manteau de neige blanche, fondant au bord de l’étang, est un prétexte génial pour l’artiste de révéler, par des touches de bleu argenté et de rose, un soupçon de printemps à venir".

"La Mare, effet de neige" a été vendu quelques mois après sa réalisation lors d’une vente aux enchères à Paris que Monet avait organisée avec quelques-uns de ses amis impressionnistes. Le marchand d’art Paul Durand-Ruel a acheté le tableau et l’a conservé jusqu’en 1879. Ensuite, il passe entre les mains de plusieurs collectionneurs européens dont Richard Semmel qui l’acquiert au début des années 1930. Pris pour cible par les nazis, l’homme d’affaires juif est contraint de fuir et de vendre "La Mare" pour assurer sa subsistance. La toile de Monet a fini dans une collection privée française, où elle est restée pendant les sept dernières décennies.

"La Mare, effet de neige" pourrait être adjugé entre 16 et 23 millions d’euros. Mise aux enchères le 12 mai, durant la prochaine vente du soir new-yorkaise de Christie’s dédiée à l’art du XXe siècle.