Un t-shirt “qu’est-ce que tu regardes abruti ?" : quand le marketing s’empare de la frasque de Lionel Messi

"Qu’est-ce que tu regardes, abruti ?" : en Argentine, cette phrase sortie de la bouche de Lionel Messi envers Wout Weghorst est devenue culte. Une déclaration prononcée par le capitaine de l’Albiceleste en pleine interview juste après la qualification en quart de finale contre les Pays-Bas. Au pays, cette déclaration (inhabituelle) de Messi a pris beaucoup d’ampleur. A un tel point qu’on la retrouve sur des produits dérivés, notamment des t-shirts.

Le succès a été immédiat. Tony Molfese, gérant d’un magasin de mode, vend 100 à 150 t-shirts par jour avec la fameuse réplique. Plus de 500 exemplaires sont déjà partis. "Le match s’est terminé et nous n’avions toujours pas vu l’interview de Messi, nous n’avions pas vu ce qui s’était passé, jusqu’à ce qu’un des gars nous dise : "Les gars, regardez cette vidéo". Et là, nous avons automatiquement dit : "On arrête tout ce qu’on fait, on va faire un t-shirt avec cette phrase.", explique-t-il.

Une réplique de Messi devenue populaire tellement elle ne lui ressemble pas. Certains ont même dressé un parallèle avec Maradona, plus habitué à ce genre de frasque. Le peuple argentin espère maintenant le même destin qu’en 1986 et rêve de voir la Pulga soulever une Coupe du monde.