Un syndicat alerte sur la "fatigue" des pilotes d'Air France, "risque sur la sécurité"

Le syndicat Alter, minoritaire, sonne l'alarme mercredi face aux risques de "fatigue chronique" des pilotes d'Air France, véritable risque selon lui pour la sécurité des vols.

"Face à un ambitieux programme de reprise, malgré plusieurs secteurs en sous-effectif, le personnel doit faire face à des repos minimums et une fatigue chronique inquiétante", a affirmé mercredi à l'AFP Alexandre Rio, président d'Alter, syndicat représentatif des pilotes d'Air France et Transavia.

Le syndicat de pilotes, qui a interpellé le gouvernement français à plusieurs reprises, estime que "certaines limites sont aujourd'hui des objectifs" en nombre d'heures travaillées et que la compagnie use de "communication anxiogène et de violences managériales, très compliquées à vivre pour les salariés". Selon Alter, "10% des pilotes d'Air France se déclarent en état de dépression".

Le syndicat dénonce plus globalement "l'ambition irréaliste de rendement" à hauteur de 10% du directeur général Ben Smith, une performance "jamais réalisée jusqu'alors". Et ce, malgré un manque de pilotes, d'hôtesses, d'agents au sol et de mécaniciens, pointe-t-il.