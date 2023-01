Un suspect arrêté pour le viol d’une étudiante sur le campus de la Plaine à l’ULB

Une étudiante a été violée sur le campus de la Plaine de l’Université libre de Bruxelles (ULB) le 28 décembre dernier, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Sudinfo et de La Dernière Heure. Une enquête est en cours et un suspect a été interpellé puis placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction. "Dans l’intérêt de l’enquête, nous ne communiquerons pas davantage à ce sujet", a déclaré le parquet.

Les faits se sont déroulés le 28 décembre, vers 20h45, sur le campus de la Plaine de l’ULB. Selon Sudinfo et La Dernière Heure, une étudiante âgée de 21 ans marchait sur un chemin non éclairé, emprunté par de nombreux étudiants, lorsqu’elle a été traînée dans un endroit sombre où elle a été agressée sexuellement. La jeune fille a ensuite pu rejoindre le domicile de ses parents et a été transférée dans un centre de soins.

Une instruction judiciaire est en cours. Un suspect a été interpellé puis placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction. Par ailleurs, la famille de la victime a exprimé dans les médias son mécontentement vis-à-vis de l’ULB qui, selon elle, n’en fait pas assez pour garantir la sécurité de ses étudiants.