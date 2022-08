Un surpuissant Wout van Aert s'impose sur la Bretagne Classic

Le Belge Wout van Aert a remporté ce dimanche la Bretagne Classic. Le coureur Jumbo a réglé au sprint un petit groupe de coureurs où se trouvait un autre Belge : Arnaud De Lie. Ce dernier, qui a lancé son sprint un peu trop tôt, a pris la 4e place. En puissance, le vainqueur du maillot vert et super combatif du Tour de France 2022 a devancé le Français Axel Laurance (B&B Hotel) et le Norvégien Alexander Kamp (Trek).

Le parcours de 254,8 km avec 3.384 mètres de dénivelé positif de la Bretagne Classic-Ouest France avait été quelque peu modifié par rapport à la dernière édition.

Il était formé d'une boucle vers le sud-est de la Bretagne, avec deux chemins de terre à 79 et 53 kilomètres de l'arrivée, avant de revenir par Theix à Plouay, où un tour local de 11,7 kilomètres a été effectué.

Trois ascensions y attendaient les coureurs, dont le sommet de la dernière se trouve à un peu plus de 3 kilomètres de l'arrivée. Il a fallu grimper la Bosse de Rostervel (1,5 km, 4,5%), la Bosse du Lezot (990 m, 5,3%) et la Bosse de Kerscoulic (225 m, 8,9%), qui a été parcourue deux fois.

L'année dernière, seule la Bosse du Lezot faisait partie du circuit final.