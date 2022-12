Un surcoût de 4 millions pour le futur stade de hockey à Wavre, mais les partenaires espèrent réduire le montant de la facture

Malgré les difficultés liées à l’explosion du coût des matériaux, le projet de stade régional de hockey à Wavre est maintenu. Estimé initialement à 6,4 millions d’euros, il coûtera finalement bien plus cher. Mais la Région wallonne et la Fédération belge de Hockey, qui paieront la différence, ont bon espoir de faire diminuer le surcoût estimé pour l’instant à quatre millions. De son côté, la ville de Wavre maintient que l’installation du stade de hockey sur son territoire sera pour elle une opération blanche. Quant à la Province du Brabant wallon, elle ne débloquera pas davantage que les 800.000 euros prévus.

Le projet initial sera donc adapté (à la marge) pour réduire le montant de la facture. Mais l’économie la plus importante pourrait résulter du type de terrain qui sera construit. En effet, lors de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu en Belgique et aux Pays-Bas, les rencontres ne se joueront plus sur des terrains mouillés comme c’est le cas aujourd’hui, mais sur des surfaces sèches, qui ne nécessitent pas de coûteux systèmes d’arrosage.