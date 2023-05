Un sur deux pour les Belges, les Français en demi-teinte et un geste fort : les faits marquants de la première journée à Roland-Garros

Quel est le point commun entre Alizé Cornet, Constant Lestienne, Jessika Ponchet et Hugo Grenier ? Ils sont Français et ont tous été éliminés au premier tour de Roland-Garros ce dimanche. Même constat pour Adrian Mannarino et Arthur Cazaux, respectivement tombés face à... leurs compatriotes Ugo Humbert et Corentin Moutet, qui avancent donc au second tour. Tout comme le revenant Lucas Pouille, qui s'est imposé avec la manière face à Jurij Rodionov (6-2, 6-4, 6-3).

Léolia Jeanjean est elle la seule joueuse française à avoir composté son ticket pour le second tour ce dimanche, en venant à bout de l’Australienne Kimberly Birrell (6-4, 6-7, 6-3).

6 éliminés, 4 qualifiés, les Français ont vécu un début de Roland-Garros contrasté. Ce lundi, ils seront 6 à fouler les courts parisiens, avec notamment l'entrée en lice de Benoit Paire et Caroline Garcia.