Un supermarché chinois en ligne débarque en Belgique

La gamme de l'enseigne chinoise va de l'alimentation à l'entretien de la maison et aux appareils électroniques. Pour commander, il faut d'abord devenir membre.

Les projets belges de l'enseigne chinoise ne sont pas clairs à ce stade. Il ne semble pas être question de points de retrait dans notre pays, pour le moment, seulement d'une possibilité de livraison à domicile. Il n'est pas possible non plus de commander des produits frais ou surgelés pour la Belgique.