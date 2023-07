Lionel Messi réussit ses débuts avec l’Inter Miami : "Leo" inscrit un superbe coup franc décisif dans les arrêts de jeu (vidéo)

Lionel Messi a réussi sa première sous les couleurs de l’Inter Miami en marquant un superbe coup franc dans les arrêts de jeu (90e+4) pour donner la victoire aux siens 2-1, vendredi à Fort Lauderdale contre les Mexicains de Cruz Azul, en Leagues Cup.

Entré à la 54e, le champion du monde argentin a offert à son nouveau club un premier succès dans cette compétition inédite qui oppose clubs nord-américains et mexicains. Il a envoyé en pleine lucarne le coup franc qu’il avait lui-même obtenu aux abords de la surface.

Lionel Messi au micro d’Apple TV : "Ce que j’ai regardé, c’est le but. Je savais que je devais marquer, c’était la dernière action du match. Je voulais marquer pour que nous n’allions pas aux tirs au but ensuite. C’était très important pour nous d’obtenir cette victoire, c’est un nouveau tournoi, cela va nous donner de la confiance pour l’avenir".

Le président du club floridien, David Beckham : "Pour être honnête, dès que j’ai vu le coup franc accordé, je me suis dit que c’était comme ça que ça devait se terminer. Surtout quand on a des joueurs comme Leo (Messi) et Sergio (Busquets) sur le terrain, c’est ce qu’ils produisent. C’est très excitant ce soir pour nos supporters. Tous ces gens qui viennent ici pour voir Leo entrer sur le terrain, sans parler de ce qu’il a fait […] C’est un rêve qui devient réalité pour tous ceux qui sont dans ce stade".