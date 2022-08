Un super Tanak, un bon Solberg, la déception Neuville : le bilan de Julien Moncet, toujours patron intérimaire chez Hyundai

Ott Tanak (Hyundai) a remporté dimanche le Rallye d'Ypres. Kalle Rovanpera (Toyota) conserve la tête du championnat WRC, Thierry Neuville (Hyundai) recule lui au 4e rang.

"C'est un résultat très positif, très encourageant pour le team. Tanak a fait un super week-end, une fois de plus. On a tremblé jusqu'à la fin car c'était assez serré. Il ne faut pas oublier le bon résultat de Solberg, le meilleur résultat de sa carrière. Neuville, c'est un peu la déception. Il était très rapide et capable de gagner. Malheureusement, il a commis une erreur. En fait, c'est quelqu'un d'assez intéressant. On était tous très déçu et, quand il est arrivé, il était déjà passé à autre chose. Il est fort mentalement. Il a été extrêmement déçu, mais il parvient à ne pas transmettre cette sensation au team", a résumé Julien Moncet à notre micro.

Et d'ajouter : "En Grèce, comme sur les trois autres manches, on va viser la victoire. Le challenge sera différent à l'Acropole. La clé sera la fiabilité car le terrain est très cassant."