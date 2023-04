Un super Mathieu Van der Poel remporte Paris-Roubaix en venant à bout d’un Wout van Aert malchanceux

Wout van Aert a été le premier coureur à déclencher la bagarre dans ce Paris-Roubaix sur une violente accélération à 105 km de l’arrivée dans le 10e secteur entre Haveluy et Wallers.

Un forcing auquel seuls Mathieu Van der Poel, John Degenkolb, Stefan Küng et son équipier Christophe Laporte ont su résister.

Lancé vers la Trouée d’Arenberg à toute vitesse, ce joli groupe a rapidement avalé les rescapés de l’échappée matinale. Malheureusement pour van Aert, Laporte a été victime d’une crevaison fatale à la sortie d’Arenberg tandis que le tenant du titre Dylan Van Baarle chutait sur ces pavés.

Dans la foulée, un petit groupe d’hommes costauds a fait la jonction en tête de course. Parmi ces hommes, un très solide Mads Pedersen, Filippo Ganna, Laurenz Rex, Max Walscheid et les équipiers de MVDP, Gianni Vermeersch et Jasper Philipsen.

Peter Sagan (abandon sur chute), Kasper Asgreen (crevaison et chute) et Florian Sénéchal (crevaisons), pour ne citer qu'eux, n'étaient évidemment plus de la partie.