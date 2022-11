Un Sud-Africain condamné pour plus de 90 viols, dont des enfants

Un tribunal sud-africain a condamné mardi un homme pour plus de 90 viols, dont certains concernaient des enfants, dans une affaire qui a choqué le pays. Le tribunal de Palm Ridge, près de Johannesburg, a condamné Nkosinathi Phakathi, 38 ans, pour avoir ciblé des écolières et forcé aussi des enfants à le regarder commettre des viols pendant neuf ans, entre 2012 et 2021.

"Il s'en prenait à ses victimes alors qu'elles allaient ou revenaient de l'école ou du travail, le matin ou le soir (...) Il s'en prenait à certaines d'entre elles à leur propre domicile", a détaillé Lumka Mahanjana, porte-parole du parquet (NPA) dans un communiqué. "Il prétendait être un électricien venu réparer un chauffe-eau ou d'autres appareils ménagers et les violait (...) Dans certains cas, lorsqu'il violait plusieurs personnes à la fois, il obligeait l'autre personne à regarder."

La majorité de ses victimes étaient des enfants scolarisés, la plus jeune avait neuf ans et la plus âgée 44 ans, selon le parquet.

M. Phakathi, qui se verra signifier sa peine le mois prochain, a commis ses crimes dans ou autour d'Ekurhuleni, à l'est de Johannesburg, entre 2012 et 2021. Il a été arrêté en mars l'an dernier, après avoir tenté de retourner au domicile de l'une de ses victimes, a précisé le parquet. La police lui a tiré une balle dans une jambe, qui a depuis été amputée.