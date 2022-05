Un subside pour l’accès aux bornes de recharge des parkings privés à Bruxelles

Le gouvernement bruxellois lance un appel à projets pour soutenir financièrement le développement de bornes de recharge électrique hors voirie, à l’aide d’un subside (500.000 euros budgétés cette année) pour les propriétaires de parkings privés qui donnent accès à leurs bornes, a indiqué jeudi le ministre de l’Environnement et l’Énergie Alain Maron.

"Il est essentiel que le réseau bruxellois de recharge se déploie partout, tout en minimisant l’encombrement de l’espace public", a souligné le ministre Ecolo, dans un communiqué.

Le gouvernement bruxellois s’est engagé à déployer 22.000 points de recharge pour véhicules électriques accessibles au public à l’horizon 2035. Après avoir décidé de doubler, dès 2022, le nombre de bornes installées en voirie, il a approuvé, la semaine dernière, les conditions de soutien à l’installation de bornes par les propriétaires de parkings bruxellois et les entreprises.

L’appel à projets, intitulé "Low Emission Mobility", vise à soutenir financièrement, à hauteur de 50%, les investissements nécessaires pour des "hubs de recharge" dans les parkings bruxellois. Le subside s’adresse à tous les propriétaires de parkings privés implantés sur le territoire bruxellois, pour autant que leurs bornes de recharge soient alimentées à l’électricité verte, publiques et accessibles 24h/24 et 7jours/7. Il est aussi ouvert aux entreprises de taxis et de services logistiques, "car l’électrification de la flotte de véhicules de ces sociétés joue un rôle majeur dans la transition énergétique de la Région bruxelloise". Les demandes peuvent être introduites jusqu’au 15 juillet prochain.

En parallèle, un "facilitateur infrastructure de recharge" a démarré ses activités au sein de Bruxelles Environnement. Sa mission principale est de répondre à toutes les questions (administratives, techniques, financières, etc.) des candidats à l’installation de bornes de recharge à Bruxelles, qu’il s’agisse de citoyens, d’entreprises, d’associations, d’organismes publics ? Il mettra aussi en contact ces différents acteurs afin de stimuler l’émergence de projets innovants. Ses services sont gratuits.