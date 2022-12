Un sublime but pour égaler Pelé avant les larmes : Neymar quitte une nouvelle fois le Mondial sans couronne

Il aurait pu être le héros du Brésil. Déjà buteur en huitièmes de finale face à la Corée du sud, Neymar a remis le couvert face à la Croatie ce vendredi, en quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Un but qui lui a permis de rejoindre le "roi" Pelé comme meilleur buteur de la Seleçao, avec 77 buts. Pourtant, alors que la soirée s’annonçait parfaite pour l’attaquant du PSG, un certain Petkovic est passé par là pour gâcher la fête en propulsant les deux équipes aux tirs au but. La suite, on la connaît…

La délivrance ne pouvait venir que de lui. Face à une très solide équipe de Croatie bien repliée, le Brésil a longtemps cherché la faille sans la trouver. Il a fallu attendre la fin de la première prolongation et un éclair de génie signé Neymar pour assister à un but dans cette rencontre. Et quel but…

Positionnée aux 30 mètres, la star brésilienne a d’abord réalisé un premier une-deux avec Rodrygo, avant de réclamer un autre relais à Lucas Paqueta. Lancé à toute vitesse dans le rectangle, Neymar a ensuite brillamment évité Livakovic, imbattable jusque-là, et propulsé le cuir au fond du but croate dans un angle fermé (0-1, 105+1'). Une réalisation fantastique qui lui a permis d’égaler le légendaire Pelé avec 77 buts pour le Brésil.

On pense alors que plus rien ne peut arrêter les Brésiliens… Mais c’était sans compter sur Bruno Petkovic, attaquant presque méconnu du Dinamo Zagreb, qui a remis les deux équipes à égalité et forcé la séance de tirs au but.

Lors de cette irrespirable séance, Neymar, cinquième et dernier tireur de la Seleçao, n’aura même pas l’occasion de défier Livakovic, Rodrygo et Marquinhos ayant manqué leur essai plus tôt. Comme en 2018, le Brésil quitte la Coupe du monde en quarts de finale, avec un Neymar en larmes…