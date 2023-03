Un studio de jeu vidéo ukrainien menacé par des pirates russes

Sur VKontakte, un réseau social russe, le prétendu hacker, un certain Nick Frost, liste ses demandes et donne jusqu’au 15 mars au studio pour y répondre : s’excuser de leur "attitude indigne" auprès des joueurs biélorusses et russes, débannir un compte (qu’il décrit comme le sien) du Discord officiel de GSC Game world, et traduire leur jeu vidéo en russe ainsi que le rendre disponible dans cette région du monde.

Il se défend notamment d’une volonté de "simplement nuire" et annonce son approche comme "amicale face aux actions hostiles du studio". Toutefois il joint quelques fichiers à sa menace et prétend posséder plus de 10 gigaoctets de données volées.