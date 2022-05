Un Stradivarius entendu dans le "Magicien d’Oz" pourrait atteindre le prix record de vente aux enchères de 19 millions d’euros

Ce stradivarius passera sous le marteau le 9 juin prochain. Il pourrait être adjugé entre 16 et 20 millions de dollars (entre 15 et 19 millions d’euros), selon les informations de Variety. Il peut dès lors potentiellement devenir le violon le plus cher jamais vendu aux enchères en dépassant les 15,9 millions de dollars auxquels a été vendu un autre stradivarius en 2011.

Le "Da Vinci" de Seidel aura toutefois de la concurrence auprès des collectionneurs puisque la maison Aguttes mettra aux enchères, le 6 juin, un autre violon d’exception. Il s’agit d’un Guarnerius "del Gesù". Il a été fabriqué en Italie en 1736 par le légendaire luthier et grand rival d’Antonio Stradivari, Bartolomeo Giuseppe Guarnerius. Autre particularité : il appartient depuis plus de 20 ans au violoniste français Régis Pasquier.

La maison Aguttes affirme que cela fait plus de dix ans qu’aucun violon Guarnerius "del Gesù" n’est passé en vente. Et qui dit lot d’exception dit estimation tout aussi grandiose : entre 4 et 4,5 millions d’euros. Soit cinq fois moins que le "Da Vinci" de Seidel. La guerre des violons est lancée.