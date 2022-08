Un Stonehenge espagnol émerge suite à la sécheresse

Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Les agriculteurs locaux s’inquiètent avant tout du manque d’eau pour leurs terres et leurs troupeaux. Rufino Guinea, agriculteur, constate : "la plupart des vergers n’ont pas poussé cette année au printemps. Tous les poivrons ont séché, ils ont été dévastés à cause de la chaleur et le bétail aura à peine de l’eau à boire".

L’impact du changement climatique est irréversible pour les agriculteurs.