Un statut protège les victimes potentielles de traite des êtres humains comme celles du chantier Borealis à Anvers

Les victimes potentielles disposent d’un délai de 45 jours pour réfléchir et se décider. Soit elles quittent le territoire au terme des 45 jours et retournent vers leur pays d’origine, soit elles optent pour le statut de victime potentielle de traite des êtres humains et acceptent de porter plainte ou de faire des déclarations contre ceux qui les ont exploités. Pour les mineurs, le délai de 45 jours est porté automatiquement à trois mois.

Si la victime potentielle accepte le statut de protection fourni par la Belgique, elle bénéficie d’un titre provisoire de séjour, d’abord pour trois mois. Elle continue obligatoirement d’être accompagnée par l’un des trois centres d’accueil. Elle peut aussi obtenir une autorisation de travailler.

Le titre de séjour pourra être prolongé, de six mois en six mois, si le parquet ou l’auditorat du travail estiment qu’il s’agit d’une victime de traite ou de trafic d’êtres humains, si l’enquête est toujours en cours, si la victime collabore et n’a plus de liens avec ses exploiteurs et si elle ne compromet pas l’ordre public. "Ce statut est lié à l’évolution de la procédure judiciaire. L’enquête doit évoluer. C’est le magistrat qui va, chaque fois, confirmer que la personne est bien considérée comme une victime, que le dossier est toujours en cours, que la personne collabore", souligne Patricia Le Cocq, directrice adjointe de Myria, le Centre fédéral Migration.

Le titre de séjour provisoire pourra devenir définitif si la plainte ou les déclarations de la victime aboutissent devant les tribunaux. "Ce qui est vraiment typique du système belge et très positif, c’est qu’à l’issue de la procédure judiciaire, quand le dossier arrive devant les tribunaux et que l’auditeur demande une condamnation des auteurs pour traite des êtres humains, cela va permettre à ces personnes d’obtenir un titre de séjour à durée définitive en Belgique", explique Patricia Le Cocq, de Myria.