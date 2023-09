Un Standard requinqué par ses transferts écarte Eupen et met fin à 156 jours sans victoire en Pro League

Le Standard tient enfin sa première victoire en Pro League cette saison. Auteurs d’un triste 3 sur 18 dépourvu du moindre succès, les Liégeois sont venus à bout de l’AS Eupen 1-3 dimanche au Kehrweg lors de la 7e journée de Pro League. Il s’agit du premier succès du Standard dans la compétition… depuis le 14 avril (3-1 contre Charleroi), soit depuis 156 jours (13 matches). Une éternité.

Revigorés par les quatre transferts entrants de leur mercato (Moussa Djenepo, Isaac Hayden, Steven Alzate et Kamal Sowah), tous titularisés par Carl Hoefkens, les Rouches ont fait la différence en fin de première mi-temps. Wilfried Kanga (45e+3) et Hayao Kawabe (45e+4) ont refilé un double coup de massue aux Pandas, incapables de se ressaisir en deuxième période malgré une grosse pression en fin de rencontre.

La première période des Eupenois s’était en effet montrée très modeste face à un Standard surmotivé. Après une bonne vingtaine de minutes de domination stérile, les Liégeois ont tout de même prêté le flanc à quelques contres germanophones. Mais la défense liégeoise – avec le revenant Kostas Laifis en son sein – a veillé au grain pour éviter le hold-up.

Porté par les dribbles chaloupés d’un Moussa Djenepo inspiré et par les percées constantes de Marlon Fossey, le Standard a donc fini par faire mouche et est rentré au vestiaire avec une avance méritée bien que généreuse.

En deuxième période, les troupes de Carl Hoefkens ont pu compter sur Arnaud Bodard pour empêcher le poison Regan Charles-Cook de remettre les siens dans le match (46e). Le Standard s’est rapidement ressaisi pour bloquer les velléités adverses. En plein contrôle du match, les Liégeois sont parvenus à planter un troisième but via Kamal Sowah, plutôt discret en première période mais finalement efficace devant le but (75e).

Exclu du onze de base, William Balikwisha est monté au jeu à la 79e pour remplacer un très bon Kawabe. L’international congolais a perdu le ballon sur sa première touche de balle et favorisé le but du 1-3 signé Albert Finnbogason (80e). Très mal monté au jeu, Balikwisha sera remplacé quelques minutes plus tard par Gilles Dewaele (89e).

Revigoré par ce court-circuit liégeois, par une nouvelle opportunité pour Finnbogason et par un temps additionnel extra-large (9 minutes), Eupen a mis la pression sur un Standard en souffrance en toute fin de match. L’Islandais a d’ailleurs fait trembler les filets une nouvelle fois mais le VAR a détecté un hors-jeu, épargnant ainsi les Rouches d’une fin de match étouffante. Plutôt séduisants pendant 80 minutes, moins rassurants en fin de match, les Liégeois termineront la rencontre à 10 contre 11 suite à l’exclusion de Steven Alzate, jauni pour simulation à la 103e minute.

Grâce à ces trois points, le Standard remontre provisoirement à la 12e place de Pro League avec un total de six points. Eupen est quant à lui 9e avec 10 points et essuie sa deuxième défaite consécutive.

Le Standard tentera de surfer sur cette première vague d’enthousiasme vendredi prochain en recevant Westerlo. Eupen se déplacera quant à lui à Gand pour affronter les Buffalo’s dimanche prochain.