Un Standard presque au complet pour la rencontre face à Bruges, Nathan Ngoy bientôt de retour

L’autre joueur indisponible est Nathan Ngoy. Blessé depuis de nombreux mois, Ronny Deila se veut néanmoins rassurant à son propos. " Les choses se passent bien le concernant. Si tout va bien, il pourra se réentraîner avec le groupe d’ici la fin du mois ou début avril. Donc on verra à ce moment-là. Toutefois, il lui faudra du temps pour s’habituer. Mais, il est jeune. Ce serait bien qu’on joue des play-offs afin qu’il puisse avoir deux mois d’entraînement et peut-être quelques minutes de jeu avant la saison prochaine. J’espère sincèrement qu’il pourra revenir maintenant et que ça le rendra plus fort car il sera un joueur important l’an prochain", a conclu le coach du Standard.