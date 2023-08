Un Standard longtemps réduit à dix s’incline logiquement face à l’Union Saint-Gilloise à Sclessin

Le Standard accueillait l’Union Saint-Gilloise ce vendredi dans le cadre de la deuxième journée de Pro League. Les Bruxellois l’ont emporté un but à rien à Sclessin.

Après une domination stérile de l’Union, les Saint-Gillois amènent le danger pour la première fois à la vingtième minute de jeu mais Arnaud Bodart est attentif pour repousser un tir de Koki Machida. Trois minutes plus tard, les hommes d’Alexander Blessin ouvrent le score suite à une belle action collective. Trouvé sur la droite, Cameron Puertas adresse un centre millimétré pour Dennis Eckert qui pousse le cuir au fond avec un brin de chance. Le successeur de Victor Boniface inscrit ainsi son deuxième but cette saison.

Et l’addition aurait pu être plus lourde pour des Liégeois inoffensifs qui remercient un Bodart inspiré pour repousser trois tirs consécutifs de Mathias Rasmussen, Christian Burgess et Puertas. Peu avant la quarantième, les choses se compliquent davantage pour les hommes de Carl Hoefkens, réduits à dix après une deuxième carte jaune prise par William Balikwisha.

A la pause, Lazare Amani remplace Rasmussen, mais rien ne change dans la physionomie du match : l’Union domine et le Standard subit. Si les Bruxellois ne parviennent pas à se mettre à l’abri, les Rouches n’inquiètent pas pour autant Anthony Moris. A l’heure de jeu, Burgess, esseulé dans la surface, ne parvient pas à cadrer sa tête et laisse toujours le Standard en vie. Romaine Mundle aurait d’ailleurs pu en profiter mais sa tête est facilement captée par le gardien luxembourgeois.

L’Union décroche ainsi sa deuxième victoire en autant de matches, alors que le Standard entame sa saison par un zéro sur six. La semaine prochaine, les Unionistes recevront OH Louvain, tandis que les Rouches se déplaceront à Charleroi.