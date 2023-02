Un Standard épatant en passe 4 à l’Union Saint-Gilloise pour mettre fin à la folle série des Bruxellois

Le rythme va ensuite baisser dans les minutes suivantes avec des Unionistes déterminés mais inhabituellement brouillons. Efficace dans ses transitions, le Standard fait mal à chaque fois qu’il remonte le terrain. Dans les arrêts de jeu de la première période, on passe ainsi à deux doigts du 1-3 via Zinckernagel dont le coup de tête s’écrase sur le poteau (45e+3).

Le match est ouvert et le scénario ne change pas en deuxième période. Dès la 49e minute, c’est l’alerte du côté du but d’Arnaud Bodart. Vertessen croise sa frappe mais le portier liégeois est attentif.

Dans l’autre rectangle, Moris est lui aussi décisif avec un arrêt à bout portant face à William Balikwisha (58e).

Le Standard se sent bien dans le match et insère un attaquant sur la pelouse. Noah Ohio monte à la place de Filippo Melegoni (62e) mais les filets vont trembler de l’autre côté du stade. Un superbe centre d’Adingra libère Victor Boniface dans le rectangle. Esseulé, le Nigérian peut transpercer Bodart sans problème et égaliser (66e).

Refroidi par ce but, le Standard se montre moins entreprenant et se concentre principalement sur sa tâche défensive alors que l’Union doit se passer de Teddy Teuma, sorti sur blessure (au genou) à la 78e minute.

A la recherche de la victoire, les Unionistes poussent mais baissent la garde et ouvrent la porte pour un 3e but liégeois. Balikwisha combine avec Ohio et place subtilement dans le dos de Moris pour faire 2-3.

Sonnée, l’Union Saint-Gilloise n’est plus parvenue à refaire son retard et a même encaissé un dernier but à la 90e+8 sur une infiltration de Dønnum, auteur du 2-4 final.