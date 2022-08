Un Standard de Liège appliqué engrange sa première victoire de la saison face au Cercle Bruges

Le Standard est entreprenant en début de rencontre au rythme ralenti par des fautes à répétition. Beaucoup d’engagement et très peu d’occasions franches à se mettre sous la dent. À la demi-heure de jeu sur coup de coin, le tir croqué de Selim Amallah touche la main de malheureux Denkey, l’avant-centre brugeois. L’international marocain se charge lui-même de la conversion pour placer les Rouches aux commandes, 1-0, Sclessin peut souffler.

Peu avant la mi-temps, superbe transversale d’Aron Donnum vers Denis Dragus. L’attaquant roumain file seul au but mais manque de lucidité devant Radoslaw Majecki. Quelques instants plus tard, Arnaud Bodart s’interpose parfaitement en face-à-face avec Denkey pour maintenir le navire rouche à flot. Dans le temps complémentaire, Donnum provoque dans la surface et Lopes le touche légèrement mais fautivement. Amallah ne tremble pas et s’offre un doublé sur penaltys. 2-0 à la pause.