Un Standard convaincant s’impose face à Westerlo et fait une très belle opération au classement

Sans trembler, le Standard est ressorti vainqueur du match piège qui l’opposait à Westerlo pour le compte de la 28e journée de Pro League (2-0). Les buts de Donnum et Balikwisha ont donné la victoire aux Liégeois qui n’ont jamais vraiment dû s’inquiéter. Les Rouches sont désormais cinquièmes, à un point de Bruges avant leur affrontement la semaine prochaine.

C’était un match couperet. Comme face à Anderlecht la semaine dernière, le Standard affrontait un concurrent direct avec Westerlo, à égalité de points avec lui au coup d’envoi. Dans la course aux play-offs, il fallait donc prendre des points et marquer le coup.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce rapport de force ne s’est pas vu en première mi-temps, surtout au début de la rencontre. Après quinze minutes, les Rouches comptabilisaient 79% de possession du ballon, une statistique qui montrait bien le rapport de force entre les deux.

Malgré cela, le but a mis du temps à venir. Que ce soit Laifis (4e), Fossey (6e) ou Zinckernagel (13e), la précision a manqué dans le dernier geste pour inquiéter Gillekens. Le temps passait, mais la physionomie non. Avant la demi-heure, les Rouches avaient déjà tenté leur chance à dix reprises et Westerlo, jamais.

Finalement, c’est après une nette amélioration du pressing de Westerlo qui a commencé à déranger l’organisation liégeoise que les locaux ont ouvert le score. Sur le côté gauche, Donnum a d’abord trouvé Zinckernagel qui a décalé Ohio. Le Néerlandais a alors fait parler son instinct pour glisser tranquillement le ballon à Donnum d’une sublime talonnade dans le grand rectangle. Le Norvégien a ensuite ajusté Gillekens pour ouvrir le score avant d’aller fêter ce but tellement mérité avec les supporters (37e).