Un Standard convaincant refile trois buts à Eupen et à sa défense instable

Le Standard de Liège a retrouvé son chemin ce vendredi face à Eupen après avoir été déboussolé par l’Antwerp la semaine dernière (4-1). Les Liégeois se sont en effet imposés 3-1 face aux Germanophones pour le compte de la 23e journée de Pro League, se remettant sur de bons rails pour la course aux playoffs 1.

La rencontre n’avait pourtant pas débuté idéalement pour les Rouches, cueillis à froid par les Pandas après dix minutes de jeu seulement. Loin d’être rassurante, la défense liégeoise avait inexplicablement laissé Brandon Baiye se promener dans le rectangle et favoriser une frappe d’Isaac Christie-Davies. Un envoi détourné par Arnaud Bodard dans les pieds de Regan Charles-Cook, réactif pour faire 0-1 (11e).

On pensait alors le Standard parti vers une rencontre compliquée mais les Liégeois ont réagi promptement, avec caractère, pour se remettre dans le sens de la marche.

L’équipe de Ronny Deila – délestée par les départs de Dennis Dragus et Aleksandar Boljevic – a fait le siège du camp adverse et récolté les fruits de son forcing à la demi-heure de jeu.

Une percée de Laifis a alors débouché sur action brouillonne dans le rectangle eupenois pour finalement profiter à William Balikwisha dont la frappe puissante n’a laissé aucune chance à Lennart Moser.

Un premier coup dur dont Eupen n’a pas eu le temps de se remettre. Les errances de la défense des Pandas ont fait des dégâts à peine 4 minutes plus tard lorsqu’un cafouillage a libéré la voie pour une frappe enroulée de Philip Zinckernagel. Un envoi imparable pour faire 2-1 et permettre au Standard de regagner les vestiaires avec un but d’avance.

Bien rentrés en deuxième période, les Liégeois ont logiquement creusé l’écart avant l’heure de jeu. Un nouveau dérapage de la défense germanophone – de Lambert en l’occurrence – a offert à Stipe Perica l’opportunité de faire 3-1 sur un but tout en puissance et ingéniosité (59e).

Bien organisé, le Standard a géré sans problème la dernière demi-heure de match, gâchant par ailleurs quelques belles opportunités de contre.

Avec 37 points au compteur, le Standard se réinstalle provisoirement à la 5e place de Pro League. Juste derrière La Gantoise (38 pts) et le Club Bruges (37 pts).

Eupen est quant à lui 15e avec 20 points, à égalité avec le premier relégable Zulte Waregem.