Un stage infirmier et humanitaire de 6 semaines à Madagascar

C'est dans le cadre de leur dernière année d'étude en soins infirmiers à la Haute Ecole Louvain en Hainaut, Gilly que Eve et Claire ont pris la décision d'effectuer leur stage à Madagascar. Dès janvier prochain elles partiront pour une durée de 6 semaines pour un stage infirmier et humanitaire. Les deux jeunes femmes sont en recherche de dons, de matériel médical et scolaire.

Précision en compagnie de Claire Barbey, invitée de Charleroi Matin sur Vivacité ce mercredi

Si vous souhaitez en savoir plus c'est notamment via la page FACEBOOK