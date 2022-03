Un Spirou spécial pour les 100 ans des Editions Dupuis… Entre nostalgie et héros éternels

Il y a un siècle, les éditions Dupuis lançaient leur première publication à Charleroi. Au début c’était un magazine féminin, il a fallu attendre encore 1938 avant de voir apparaître le magazine Spirou. Mais pour célébrer le siècle d’existence de Dupuis, un numéro spécial du magazine Spirou sort cette semaine. Les grands héros historiques de BD refont leur apparition sous le tracé d’autres dessinateurs. Une grande collaboration de 49 auteurs pour un numéro collector de 100 pages.

Des héros éternels. C’est un peu le thème de cet hommage. Faire revivre des héros qui ont marqué l’histoire de Spirou. Mais sont-ils vraiment éternels ces héros ? On le sait. Les plus jeunes ne se tournent plus aussi massivement que leurs parents et grands-parents vers les Tuniques Bleues ou Benoit Brisefer. Les enfants passionnés d’hier sont devenus des collectionneurs. Comme Etienne Grandchamps dans le passage de la bourse à Charleroi. Son magasin de livres d’occasion regorge aussi de magazine Spirou. Sa collection à la cave comporte des numéros de 1938, première année de Spirou.

Les héros d’hier sont devenus des objets de collections qui se vendent à plusieurs centaines d’euros pour les plus anciens. Peuvent-ils parler aux plus jeunes ? C’est en tout cas, le pari du magazine qui par là même, lance un appel aux adultes qui pourraient montrer leurs héros à leurs propres enfants.

Pour son centenaire, les Editions Dupuis promettent aussi de nouvelles BD dans le courant de l’année. Le retour de Gaston Lagaffe et la mort annoncée du héros mythique, Spirou.