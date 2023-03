Un sphinx "souriant à fossettes" découvert en Egypte

L'Egypte a révélé ces derniers mois plusieurs découvertes majeures, principalement dans la nécropole de Saqqara près du Caire, connue pour la pyramide à degrés du pharaon Djéser, mais aussi sur le célèbre plateau de Gizeh où se dresse la dernière des sept merveilles du monde antique encore debout.

Jeudi, Le Caire annonçait ainsi la découverte d'un couloir caché de neuf mètres à l'intérieur de la Grande Pyramide d'Egypte, celle de Khéops, qui pourrait possiblement mener à "la véritable chambre funéraire du roi Khéops" censée renfermer le trésor du pharaon. Plus au sud, à Louxor, la Thèbes des pharaons, des vestiges d'"une ville romaine entière" datant des premiers siècles après Jésus-Christ ont été récemment mis au jour.

Pour certains experts, ces effets d'annonce ont une portée politique et économique plus que scientifique. Car le pays de près de 105 millions d'habitants en grave crise économique compte sur le tourisme pour redresser ses finances : son gouvernement vise 30 millions de touristes par an d'ici 2028, contre 13 millions avant le Covid-19.