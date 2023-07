Un spectateur revisite le "coup de la corde à linges" et fait chuter Lilian Calmejane

Au lendemain de la chute fatale au Belge Steff Cras (contraint à l'abandon samedi), un spectateur a une nouvelle fois fait tomber un coureur du peloton dimanche sur la 9e étape du Tour de France. La victime est cette fois-ci française. Lilian Calmejane a en effet frappé le sol après avoir été piégé par... une corde à linges.

Cette corde à linges garnie de maillots de Raymond Poulidor et manifestement mal fixée sur deux poteaux en bois a cédé au plus mauvais moment pour s'embobiner autour du guidon de Lilian Calmejane. Furieux, le coureur de l'équipe Intermarché Circus Wanty s'est relevé rapidement et s'en est pris au spectateur concerné avant de reprendre la route.