Un spectacle sur les liens familiaux à Liège et expérience immersive dans l’univers de Tim Burton

Direction Liège pour découvrir "Héritage" un spectacle gorgé d’espoir et de tendresse, un dialogue théâtral d’une immense complicité entre un artiste et sa mère, une coiffeuse à la retraite qui, à plus de 70 ans, a accepté de monter sur scène pour raconter son histoire.

Issue d’un milieu populaire et marié très jeune, Jo Libertiaux a divorcé en 1982, à une époque où cela était encore mal perçu par une grande partie de la société. Pendant des années, elle a travaillé comme coiffeuse, afin d’élever ses quatre garçons en toute indépendance. Cédric Eeckhout le cadet de la fratrie part du personnel pour ouvrir sur l’universel, s’amusant de " la petite vie " pour parler de la " Vie ". Il questionne ainsi de façon ludique, absurde et provocatrice, l’héritage laissé par la génération productiviste de ses parents, incarnée sur scène par sa mère.

En interrogeant sa propre mère sur les périodes historiques qu’elle a traversées et les évènements politiques auxquels elle a ou non participé, Cédric Eeckhout évoque une génération qui n’a pas connu la guerre, qui a pu accumuler des biens, qui a pu avoir des carrières stables, consommer, voyager, et qui a mené, aux dépens des générations futures, un style de vie basé sur la déplétion des ressources naturelles de la planète. Ce spectacle questionne aussi ces liens d’amour et de transmission qui, d’une génération à l’autre, contribuent à la fabrication de nos identités. Aussi drôle que touchant, cet autoportrait croisé d’un artiste confirmé et de sa mère, une comédienne naissante, nous rappelle qu’au théâtre, il n’est jamais trop tard pour faire entendre sa voix.

"Héritage" est à voir au théâtre de Liège du 13 au 21 octobre prochain mais aussi en décembre à Bruxelles au théâtre les Tanneurs.

Une très belle exposition entièrement consacrée à Tim Burton, après Madrid et Paris avec plus de 500.000 visiteurs, "Tim Burton, Le Labyrinthe" débarquera à Bruxelles sur le site de Tour et Taxis la semaine prochaine.

Sous la forme d’un labyrinthe interactif, vous pourrez vivre une expérience immersive en plongeant dans l’univers du cinéaste à travers des installations et des œuvres originales signées de sa main. Avec plus de 300 itinéraires possibles, le labyrinthe promet un voyage dans le monde intérieur du cinéaste Tim Burton : d "Alice au Pays des Merveilles" à "Mars Attacks !" en passant par "L’Étrange Noël de Monsieur Jack", "Charlie et La Chocolaterie" ou encore "Beetlejuice". Événement incontournable imaginé autant pour les petits que les grands, sans parler des ados qui ont plébiscité la série "Mercredi" dont ils attendent avec impatience la saison 2. Avec ces 300 itinéraires possibles, vous pourrez choisir votre propre chemin et explorer les différentes facettes de son œuvre : ses influences, ses techniques, ses thèmes, ses personnages… Vous pourrez aussi admirer des reproductions grandeur nature de ses créations les plus emblématiques, comme le château d’Edward aux mains d’argent ou le manoir hanté de Beetlejuice.

Tim Burton le labyrinthe est vraiment l’expo à ne pas manquer en cette fin d’année, elle se déroule à partir du 20 octobre à Tour et Taxis à Bruxelles. Toutes les infos via Tim Burton Exhibition.