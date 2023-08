Un spectacle son et lumière sur le terrible mois d’août 1914 à Jamoigne et alentours

En août 1914, la bataille des frontières sévissait le long des frontières franco-belges et franco-allemandes. Sur un front de plus de 100 kilomètres au sud de la Belgique et en Lorraine, les troupes allemandes et françaises se sont affrontées dans des combats sanglants. Le 22 août 1914 fut l’une des journées les plus meurtrières. En Gaume particulièrement, plusieurs villages comme Ethe, Latour, Rossignol et Tintigny ont vécu ces événements dramatiques. Le château du Faing de Jamoigne dans la commune de Chiny, a été le témoin direct de ces faits. Pour se souvenir de ce terrible mois d’août 1914, un grand spectacle en plein air – son et lumière – sera joué cinq soirs de suite, à partir du 22 août, dans la cour du château du Faing. Une organisation du syndicat d’initiative de Jamoigne.

A découvrir du 22 au 27 août. Infos et réservations sur le site www.sijamoigne.be

Sachez qu’à l’occasion du spectacle, plusieurs expositions sur ce terrible mois d’août seront à découvrir sur le site du château du Faing.

Pierre Maîtrejean, l’auteur et le metteur en scène nous présente ce spectacle intitulé " Et la Semois était rouge de sang" et d’abord cette tranche d’histoire du château du Faing.