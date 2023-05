Un spectacle son et lumière en prélude des 100 ans des Fêtes de Wallonie à Namur

De nombreuses troupes locales comme les Echasseurs et les Molons seront impliquées dans le spectacle. Pour les 100 ans des "Wallos", le CCW et la Ville de Namur se sont aussi associés à l’application Totemus pour proposer gratuitement quatre chasses au trésor dans la capitale wallonne. La première, lancée ce vendredi, s’intitule "Namur le nez en l’air" et démarre de la Bourse. Suivront "Namur et ses femmes d’exception" (à partir du 5 mai), "Namur, de fêtes en patrimoine" et "Les quartiers en fête". D’autres animations spécifiques seront également proposées pour le centenaire des Fêtes de Wallonie, qui auront lieu à Namur du 15 au 18 septembre.

En outre, il y aura des expositions de photos au Delta (folklore), au Beffroi (photos de presse) et aux Archives de l’Etat (photos de rue). Un livre retraçant l’histoire des "Wallos" doit également paraître et un jeu de cartes pédagogique sur Namur sera distribué durant les fêtes. La programmation complète de cette 100e édition, et notamment musicale, sera dévoilée durant la deuxième quinzaine du mois d’août.