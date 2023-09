Un spectacle pour les 30 ans des Docteurs zinzins, clowns qui rendent visite aux enfants à l’hôpital

Comme le raconte Renelde Liégeois, c’est Michael Christensen, un clown américain, qui a eu le premier cette idée de faire se rencontrer à l’hôpital des clowns pour visiter des enfants malades. Une idée qui a conquis le monde entier : "Au Canada, une loi veut que chaque hôpital se dote de clowns ! Chez nous aussi, cela bouge pas mal. Avec cette rencontre, une alchimie peut se produire entre les enfants qui peuvent traverser de grosses difficultés suite aux traitements […] et un personnage qui a, dans son élan de vie, cette insouciance de l’enfance […] Il y a les soignants et les parents qui sont là, on essaie de s’adapter pour que ce soit très sensible et délicat".

Cette venue des clowns est bien acceptée au sein de l’hôpital comme le relate Renelde Liégeois : "Aujourd’hui, on sent qu’il y a un chemin qui a été parcouru avec une formidable complicité avec les soignants que l’on remercie. Ils sont là tous les jours, nous, nous venons deux fois par semaine […] Le confinement nous a aidés car les soignants se sont rendu compte que c’était chouette d’avoir régulièrement des clowns qui ramènent cette bouffée de légèreté qui est possible dans toutes les situations. Même dans les situations de grande souffrance, la vie est là dans toutes ses dimensions […] L’espoir de vie est toujours bien présent".