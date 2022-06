Un spectacle itinérant, entre balade et théâtre dans un cadre bucolique à la Maison des Médecins de Charleroi

Les comédiens à l’interprétation sont Aurélie Hendrickx et Jean-Sébastien Moury. D’une durée de près de 45 minutes, ce spectacle est l’occasion idéale pour se laisser aller aux rêveries, dans un cadre verdoyant, pour se reconnecter à la nature et aux sentiments purs. D’ailleurs, l’activité a été pensée pour se dérouler à l’extérieur : les organisateurs précisent de se couvrir correctement et de venir avec des plaids et des coussins, afin de compléter le petit arrangement prévu sur place. En cas de pluie, une solution sera bien entendu trouvée, dans l’intérieur splendide et fleuri de la Maison des Médecins.

Informations pratiques

ChARTleroi – Maison des Médecins

Rue Léon Bernus 40, 6000 Charleroi

10e - Inscription nécessaire au astru_@hotmail.com ou +32496 92 48 71

Le 5/06 à 17h