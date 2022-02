Un spectacle humoristique et musical sur Mozart, joué en famille

Dans la famille Gillis, tout le monde (ou presque) joue d’un instrument. Durant le confinement, Christophe, le papa, a eu l’idée de réadapter un ancien spectacle sur le thème de Mozart avec trois de ses enfants. Aujourd’hui, ils forment avec ses deux fils et sa fille, un quatuor à cordes fier de remettre Mozart au goût du jour.

Dans "Mozart vs Mozart", Juliette, la cadette (11 ans) se glisse dans la peau de Wolfgang Amadeus Mozart : "Je joue du violon depuis que j’ai trois ans et demi. Quand papa nous a proposé ce spectacle et nous a raconté l’histoire de Mozart, j’ai directement été partante" nous explique la jeune fille malicieuse. Les deux grands frères Valentin (16 ans) et Martin (18 ans) jouent le rôle de musiciens de la cour de Vienne, tandis que Christophe interprète Léopold Mozart, le rôle du papa un brin jaloux des talents de son fils. La maman quant à elle s’occupe de gérer l’agenda et toute l’organisation qu’implique de jouer un spectacle en famille.

"C’est un spectacle qu’on a volontairement voulu plein d’humour" confie Christophe. "On a un peu adapté la vraie vie de Mozart en y glissant cette histoire de rivalité avec son père et en y ajoutant des anachronismes. Mozart va par exemple intégrer The Voice Kids et reprendre le célèbre tube de Jean-Pascal qu’il va transformer en 'Je suis un compositeur'. Le spectacle s’adresse à un public familial, à partir de 8 ans. Les parents apprécieront découvrir les plusieurs lectures de celui-ci."

Le but est de faire connaître Mozart et la musique classique au plus grand nombre. Une chose est sûre, la famille Gillis est passionnée et son enthousiasme est contagieux. "On s’amuse beaucoup mais c’est aussi beaucoup de travail. Il y a des répétitions collectives et individuelles" explique Christophe. "Papa est assez sévère là-dessus" confie Julie "mais c’est pour notre bien ! Et ce qui me rend heureuse, c’est de pouvoir jouer ce spectacle avec ma famille" confie Juliette.

Après l’énorme succès au Centre Culturel d’Auderghem et plusieurs représentations à Paris, la famille Gillis se retrouve sur les planches du Fou Rire ce vendredi 4 février et jouera au CaliCLub les 12 et 13 mars prochain. Le spectacle sera également présenté tout le mois de juillet au célèbre festival d’Avignon. Plus d’infos sur https://www.gillissimo.net/