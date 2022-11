Un spectacle hommage à Gilbert Bécaud, un artiste qui a marqué la musique anglo-saxonne

"Il n’y a pas de copier-coller, il n’y a pas d’imitation. J’ai ma façon à moi d’interpréter et de ressentir les choses. Ça se fait naturellement et puis ça fait quand même 10 ans maintenant que je travaille sur ce répertoire. Il y a des chansons sur lesquelles je ne me sentais pas à l’aise il y a quelques années et qui, aujourd’hui, avec la maturité et l’expérience, me paraissent plus abordables et sur lesquelles je prends énormément de plaisir, comme la chanson 'L’Indien', par exemple", explique Jules Grison.

Quand il a été décidé de remonter le spectacle l’an dernier, il a tout de suite contacté Emily et Kitty, l’épouse de Bécaud, qu’il avait rencontrées il y a 10 ans, lors d’un premier spectacle sur Bécaud. Emily a pu lui apporter quelques conseils en matière d’intention, d’énergie. "Il y a un esprit vraiment familial et rassurant dans ce spectacle."