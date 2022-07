Un spectacle en bord de Meuse, ça vous tente ?

Le comédien Nicolas Buysse et le trompettiste de jazz Greg Houben font redécouvrir l’œuvre de Jacques Prévert au gré d’une expérience poétique et musicale, surréaliste et pleine de tendresse. Un petit ballon de rouge à la main, une cigarette aux lèvres, un chapeau sur la tête, ces " Jacques " d’un soir revisitent en musique et en paroles le répertoire drôle, tendre, corrosif et contestataire du célèbre poète, accompagnés au piano par Matthieu Van. Équipés de casques audio individuels, vous profiterez des mots drôles, tendres, corrosifs et contestataires du célèbre poète, mis en musique et murmurés directement dans votre oreille.

Détails en compagnie de Nicolas Buysse