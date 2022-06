Un spectacle de type "Abba Voyage" évoqué pour Led Zeppelin

Led Zeppelin a été approché pour un concept de spectacle, dans l’idée de l’expérience Abba Voyage, mais n’a pas trouvé comment intégrer le projet.

C’est lors du Hay Festival of Literature & Arts au Pays de Galles, que Jimmy Page a évoqué cette discussion autour " du même type de spectacle " mais bien avant qu’on en entende parler pour Abba. Il explique qu’avec Robert Plant et John Paul Jones, malgré une réflexion commune, ils n’ont pas pu trouver un accord sur l’idée et que les choses n’ont " jamais avancé ".

La semaine dernière, des images rares d’un des concerts les plus iconiques de Led Zeppelin au Madison Square Garden en 1970 sont apparues sur internet.