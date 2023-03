Un spectacle de montgolfières pour le premier jour du nouvel an solaire au Mexique

Deux fois par an, entre les 20 et 21 mars et entre le 22 et 23 septembre, soit aux équinoxes de printemps et d’automne, les rayons du soleil frappent directement l’équateur.

Le site de Teotihuacan est l’un des plus importants de toute l’Amérique Centrale et il est inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1987. Teotihuacan peut être traduit par "le lieu où les dieux sont créés" et comprend 3 lieux emblématiques : la Pyramide du Soleil, la Pyramide de la Lune et l’Allée des Morts.

La Pyramide du Soleil est la plus grande du pays et, si elle est le lieu de rassemblement par excellence pour célébrer l’équinoxe de printemps où le jour et la nuit ont la même durée, son érection servait surtout pour des cérémonies en l’honneur d’un dieu de la pluie. Mais, après tout, sans la pluie… pas de renouveau possible…