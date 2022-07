Un spectacle de feu et d'eau sur la Sambre a émerveillé plus de 3000 spectateurs à Namur

Le spectacle "Contes à la dérive", qui se déroulait samedi soir sur la Sambre à Namur, a attiré plus de 3000 spectateurs, selon la police.

La représentation concoctée par Les Fous flottants et le Collectif Embarqué s’est déroulée entre la station-aval du téléphérique de Namur et la Confluence. Elle a commencé à 22h30 et a duré un peu plus de 30 minutes. La circulation fluviale a été arrêtée pour l’occasion.

Une dizaine d’artistes se sont produits sur plusieurs embarcations insolites, mêlant feu, pyrotechnie et acrobaties, alors que des musiciens sur une péniche donnaient le ton.