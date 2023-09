Un spécial Nomade world à Kinshasa pour les Jeux de la Francophonie

Ces artistes ont fait le déplacement… et même ramené des médailles ! Des artistes peintres aux écrivains en passant par les danseuses hip-hop, il y en aura pour tous les goûts. Une manière aussi de découvrir le Congo et ses richesses autrement, en vous immergeant dans un épisode plein de joie, de rires et de fête, notamment à travers la découverte de Kinshasa " by night " !

Un r endez-vous ce jeudi 28 septembre aussi "by night " à 23h15 sur la Une. Et en replay sur AUVIO ainsi que les émissions précédentes