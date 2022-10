Un souvenir du dernier concert des Beatles réapparaît 55 ans après

Elle a eu une vie rock'n'roll : une nappe anoblie par des croquis des Beatles avant leur dernier concert officiel à San Francisco a été remise à ses propriétaires plus de 50 ans après avoir été volée. Cette relique, qui porte la marque de chacun des membres des "Fab Four", est née sur un coin de table lors d'un repas avant leur dernier concert au stade Candlestick Park en 1966. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr y ont tous laissé leur empreinte, ainsi que la chanteuse folk Joan Baez.

Le restaurateur Joe Vilardi avait immédiatement encadré et exposé ce souvenir unique dans la vitrine de son troquet. Mais l'article de collection avait été volé au bout d'une semaine à peine.