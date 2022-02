Un sommet Union europénne-Afrique pour "réinventer une relation"

Les dirigeants européens et africains ont entamé jeudi à Bruxelles un sommet UE-Union africaine, pour "réinventer une relation" et affronter des défis communs. Après une courte réunion des Vingt-Sept consacrée aux tensions autour de l'Ukraine, 40 des 55 dirigeants membres de l'Union africaine (UA) ont retrouvé leurs homologues de l'UE pour définir un nouveau partenariat fondé sur "l'échange et le partage".

"L"Afrique est en pleine mutation, elle a beaucoup changé", a souligné le président de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, qui a présenté la contribution africaine sous forme de huit propositions. Une déclaration commune sera adoptée lors du sommet et elle sera accompagnée d'une liste de projets concrets, dont l'un est une constellation de satellites lancée par l'UE pour élargir l'accès à l'internet en l'Afrique, a souligné le président français Emmanuel Macron.

"L'Europe a besoin d'une Afrique stable, sûre et prospère", a pour sa part insisté le président du Conseil européen, Charles Michel. "L'instabilité, les coups d'État mettent en péril le développement", a mis en garde le Belge.

L'UA a suspendu le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Soudan après des coups d'État. La junte au pouvoir à Bamako a contraint la France et ses partenaires européens à officialiser jeudi leur retrait militaire du Mali au terme de neuf ans de lutte antidjihadiste. "La lutte contre le terrorisme au Sahel ne saurait être la seule affaire des pays africains", a averti Macky Sall, tout en disant comprendre cette décision.

Les méthodes russes et chinoises "très différentes des nôtres"

L'instabilité du continent africain est également alimentée par "les nouveaux acteurs" chinois et russes "dont les méthodes et les agendas sont très différents des nôtres", a souligné le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Les agissements dans plusieurs pays africains des mercenaires du groupe privé Wagner, dirigé par des hommes proches du Kremlin --ce que Moscou dément--, "sont un exemple des efforts de déstabilisation de la Russie dans des régions qui sont importantes pour l'UE", souligne un responsable européen.