Un sommet du 75e anniversaire de l’Otan en 2024 aux États-Unis, annonce Biden

"Et chaque membre de l’Otan le sait, et la Russie le sait aussi. Une attaque contre un est une attaque contre tous. C’est un serment sacré", a poursuivi le président américain.

L’Otan a été créée par la signature, le 4 avril 1949, du traité de Washington par les douze membres fondateurs de l’Organisation (Belgique, Canada, Danemark, États-Unis, France, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni).

Elle s’est élargie au fil des ans. Un sommet des chefs d’État et de gouvernement des trente pays alliés – la Finlande et la Suède attendent le feu vert de la Turquie et de la Hongrie pour adhérer – est prévu cette année, les 11 et 12 juillet à Vilnius, la capitale de la Lituanie.