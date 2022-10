La célèbre intro du titre "Song For the Dead" de Queens of the Stone Age connaît un regain de popularité sur TikTok.

Les batteurs se reprennent d’intérêt pour ce titre via la célèbre plateforme et montrent leurs talents – ou pas – sur le fameux solo d’intro à la batterie.

"Song for the Dead" figure sur l’album de Queens of the Stone Age, Songs for the Deaf, sorti en 2002 et sur lequel Dave Grohl avait été invité à jouer, en plus de la tournée qui a suivi.