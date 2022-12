Un solide Standard partage face à la Juventus en match amical

Ce vendredi après midi à l’Allianz Stadium, le Standard affrontait la Juventus à l’occasion du dernier match amical des Bianconeri. Après leur défaite en Coupe de Belgique face à l’Antwerp (4-0) et le partage contre la Gantoise (0-0), les Liégeois ont partagé l’enjeu face aux Turinois (1-1).

Avant la rencontre, les supporters et joueurs ont respecté une minute de silence en hommage à Pelé. Pour cet amical, Ronny Deila est repassé à une défense à trois avec Bokadi, Dussenne et Laifis. Sur le flanc, Aron Donnum est repositionné en back gauche.

Après un premier quart d’heure compliqué, les Liégeois sont rentrés petit à petit dans la rencontre grâce notamment à un bon Philip Zinckernagel. Sans Cimirot (ménagé), les hommes de Ronny Deila ont profité du retour du Danois pour proposer de belles phases de jeu. À la 24e minute de jeu, les Rouches auraient même pu mener au score mais la frappe de William Balikwisha s’écrasait sur la barre transversale. Huit minutes plus tard sur un coup franc d’Aron Donnum, le Standard prenait l’avantage grâce à une déviation de la tête de Danilo dans ses propres filets. Les Bianconeri réagissaient directement avec une frappe de Miretti sur la barre. Malgré plusieurs occasions des deux côtés, le Standard est rentré au vestiaire avec un but d’avance.

Pour débuter la seconde période, Massimiliano Allegri a procédé à plusieurs changements. Le coach turinois ménageait ses titulaires et faisait rentrer les U23. Du côté de Ronny Deila, seul Arnaud Bodart cédait sa place à Laurent Henkinet. Agonisés par les attaques des Bianconeri, les Rouches commençaient très mal leur deuxième mi-temps. À la 56e, Noé Dussenne provoquait un penalty sur l’attaquant turinois. Matias Soule ne tremblait pas et plaçait le ballon au fond des filets. Ronny Deila décidait de procéder à plusieurs changements à l’heure de jeu. Fossey, Noubi, Laursen, Canak et Ohio rentraient en jeu. Les joueurs de la Juventus essayaient par tous les moyens de s’imposer en fin de rencontre mais les différentes tentatives furent finalement infructueuses. Les hommes de Rony Deila sont repartis finalement de l’Allianz Stadium avec un partage.

Après deux jours de congé, les Rouches reprendront lundi le chemin de l’académie pour préparer la rencontre face à Saint-Trond, vendredi prochain. Avec ce partage, la Juventus subit son premier coup d’arrêt en match de préparation après les deux victoires face à Arsenal (2-0) et Rijeka (1-0). Les Turinois reprendront le championnat face à Cremonese, le 4 janvier.