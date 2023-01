Un solide Khachanov qualifié pour les demi-finales sur abandon de Korda, Tsitsipas croque Lehecka

Karen Khachanov, 20e mondial, s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie en bénéficiant de l'abandon de l'Américain Sebastian Korda (31e), blessé au poignet, alors que le Russe menait 7-6 (7/5), 6-3, 3-0, mardi à Melbourne.

"Ce n'est évidemment pas comme ça que je voulais que le match se termine", a déclaré le Russe de 26 ans en estimant que "la partie avait été serrée jusqu'à un certain moment". "Il avait battu mon copain Daniil (Medvedev) en trois sets et Hubert (Hurkacz) en cinq sets, donc on sait qu'il joue bien", a ajouté Khachanov à propos de Korda.