Pour cette cinquième semaine, Rita Baga souhaitait rendre hommage à l'une des icônes belges de la mode à travers un défilé en son honneur : Audrey Hepburn.

Cette semaine, pour le défilé, nos Reines se sont attaquées à un monument du cinéma doublé d’une icône de la mode ! Elle est née ici en Belgique, à Ixelles plus précisément. C’est la plus belge des stars hollywoodiennes et nos Reines vont rendre hommage à ses looks mythiques ! La catégorie est : "1001 Audrey Hepburn". - Rita Baga.

Nos Queens ont défilé dans des tenues plus glamours les unes que les autres, illustrant les plus grands rôles incarnés par l'actrice sur le grand écran. Nos jurés ont-ils été convaincus par les looks de nos candidates ? Réponse dans la séquence ci-dessus !