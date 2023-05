Un snack-restaurant à la place des anciens guichets de la gare de Verviers

Ilyas Zeitouni est le gérant de ce nouveau commerce. Et il y a déjà du monde chez lui. "Nous avons ouvert samedi" explique-t-il. "Cet endroit est stratégique par la situation du local. Les anciens guichets, c'est vraiment très central dans la gare. La gare de Verviers fait partie des plus grosses gares en Belgique en termes de fréquentation."

C'est bien d'avoir redynamisé l'ancienne gare

Et les clients semblent ravis, comme cette dame: "C'est bien je trouve d'avoir redynamisé l'ancienne gare. Le décor me plait parce que c'est Art nouveau. Des beaux salons en cuir, des murs en briques, une immense photo de l'entrée de la gare. On a déjà mangé et bu".

Coffee Beanz compte s'étendre sur un peu toutes les gares en Belgique, "et pourquoi pas après aller vers l'international" confie Ilyas Zeitouni.

Le coffee Beanz de la gare de Verviers emploie une douzaine de personnes, dont une grosse part d'étudiants.